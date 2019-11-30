Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-30T15:28:29+03:00

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Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

По итогам 9 месяцев 2019 года капитал Банка увеличился до 94,9 млрд рублей по сравнению с 84,3 млрд рублей на начало года.

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