В Челябинске из госпиталя для ветеринаров эвакуировали полсотни человек
Сегодня, 30 ноября, в здании областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов едва не произошел пожар. Днем с нижнего этажа внезапно повалил дым. Сотрудники вызвали пожарных.
— К месту вызова были направлены силы и средства по повышенному номеру сложности. Была организована эвакуация пациентов. В общей сложности в соседний корпус перевели 47 человек. Погибших и травмированных нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Причиной переполоха стало короткое замыкание трансформатора на техническом этаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU