2019-11-30T16:50:16+03:00
Происшествия

В Челябинске из госпиталя для ветеринаров эвакуировали полсотни человек

На место были направлены пожарные подразделения по повышенному номеру сложности
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Людей на время работы МЧС перевели в соседний корпус. Фото: 2gis.comЛюдей на время работы МЧС перевели в соседний корпус. Фото: 2gis.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 ноября, в здании областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов едва не произошел пожар. Днем с нижнего этажа внезапно повалил дым. Сотрудники вызвали пожарных.

— К месту вызова были направлены силы и средства по повышенному номеру сложности. Была организована эвакуация пациентов. В общей сложности в соседний корпус перевели 47 человек. Погибших и травмированных нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причиной переполоха стало короткое замыкание трансформатора на техническом этаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инспекторы ГИБДД спасли из пожара семью в Курганской области
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
В Челябинске два человека погибли при пожаре в многоэтажке
У южноуральцев осталось три дня, чтобы вовремя заплатить налоги
«Мы против этого убожества, но нас никто не слушает»: жители Челябинска согласны, что город превращается в общественный туалет
В Челябинской области зоозащитники спасли трехлапую собаку и теперь ищут ей дом
Пьяный житель Челябинской области устроил погоню, во время которой сбил гаишника и протаранил два патрульных авто
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с троллейбусом в Челябинске
«Еще третий поставьте!»: в Челябинске огораживают защитным экраном забор
Экс-главу Миасса отправили в колонию
В Челябинске легковушка врезалась в троллейбус
В торговых центрах Челябинска проходит последняя бесплатная вакцинация от гриппа
На трассе в Челябинской области «Лада» вылетела в кювет и перевернулась
Прокуратура проверит школу в Челябинской области, где учителей заставили вернуть отпускные
В Челябинске разобрали дорогой внедорожник, припаркованный во дворе
Недостроенный конгресс-холл в центре Челябинска закроют профлистом
Как три пачки сигарет: в Челябинске школьница подсаживала одноклассников на снюс
Экс-главу Миасса Геннадия Васькова, купившего втридорога детсад, отправили в колонию
В Челябинской области звездой нового фильма стала лиса и ее дети
Инвалиду-колясочнику из Челябинска выставили счет за ремонт электроподъемника в подъезде
Больше всех земли в УрФО распахивает Челябинская область
В Челябинске судят банду из 11 аферистов-кредиторов
«Покойники любят тишину»: возле кладбища в Челябинске начали установку шумозащитных экранов
В День борьбы со СПИДом жителям Челябинска предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ
Два пограничника на Южном Урале пропускали наркотики через границу за взятки
СМИ составили топ-6 самых высокооплачиваемых южноуральских хоккеистов
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
15-летний школьник из Челябинска пытался задушить таксиста в шахтерском городке