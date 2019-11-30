В Челябинске из госпиталя для ветеринаров эвакуировали полсотни человек

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-30T16:50:16+03:00

Людей на время работы МЧС перевели в соседний корпус. Фото: 2gis.com

На место были направлены пожарные подразделения по повышенному номеру сложности

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Сегодня, 30 ноября, в здании областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов едва не произошел пожар. Днем с нижнего этажа внезапно повалил дым. Сотрудники вызвали пожарных.

— К месту вызова были направлены силы и средства по повышенному номеру сложности. Была организована эвакуация пациентов. В общей сложности в соседний корпус перевели 47 человек. Погибших и травмированных нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причиной переполоха стало короткое замыкание трансформатора на техническом этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU