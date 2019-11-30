Инспекторы ГИБДД спасли из пожара семью в Курганской области
В Катайске госавтоинспекторы Виталий Нагейкин и Алексей Кузьмин, патрулируя улицы, увидели вдалеке клубы дыма. Подъехали ближе и увидели, что это горят надворные постройки частного дома.
Инцидент произошел поздно ночью на улице Ленина.
— Дорожные полицейские, не раздумывая, поспешили на помощь к людям. Баня и сарай уже были охвачены пламенем. О возгорании инспекторы сообщили в пожарную часть и полицию. Разбудили жителей дома, помогли им собрать документы, ценные вещи и эвакуироваться, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
Пожарные приехали быстро, дом удалось спасти от огня. Как сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области, пожар тушили семь человек и три единицы техники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU