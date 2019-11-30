Инспекторы ГИБДД спасли из пожара семью в Курганской области

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-30T16:44:29+03:00

Дорожные полицейские, не раздумывая, поспешили на помощь. Фото: УМВД России по Курганской области

Изменить размер текста: A A

В Катайске госавтоинспекторы Виталий Нагейкин и Алексей Кузьмин, патрулируя улицы, увидели вдалеке клубы дыма. Подъехали ближе и увидели, что это горят надворные постройки частного дома.

Инцидент произошел поздно ночью на улице Ленина.

— Дорожные полицейские, не раздумывая, поспешили на помощь к людям. Баня и сарай уже были охвачены пламенем. О возгорании инспекторы сообщили в пожарную часть и полицию. Разбудили жителей дома, помогли им собрать документы, ценные вещи и эвакуироваться, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Пожарные приехали быстро, дом удалось спасти от огня. Как сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области, пожар тушили семь человек и три единицы техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU