Зима в Челябинской области начнется с 20-градусного мороза
В первый зимний день на Южном Урале ожидается небольшое похолодание. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в ночь на 1 декабря будет -14,-19, в низинах температура опустится до -24. Местами пройдет снег.
А вот днем будет тепло — 0,-5. В низинах столбики термометров поднимутся до -10.
В столице региона сегодня ночью похолодает до -16. А днем воздух прогреется: ожидается -2 градуса.
Понедельник, 2 декабря, будет снежным. Температура ночью -4,-9 и -1,-6 днем. Ветер южный или юго-восточный, с порывами до 15 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU