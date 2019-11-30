Школьник из Челябинска получил золотую медаль на Китайской национальной олимпиаде по математике
Ученик лицея № 31 Константин Мясников привез в Челябинск золотую медаль, завоеванную на олимпиаде по математике в Китае. Конкурс проходил в городе Ухань. Челябинец представлял Россию в составе сборной из шести человек.
Всего в олимпиаде приняли участие 450 человек. Константин показал 21-ый результат среди всех и лучший среди россиян.
В команде золото завоевали еще четыре школьника из Санкт-Петербурга и Кургана. Плюс один ученик из Санкт-Петербурга взял серебряную медаль.
— Для российских школьников Китайская национальная олимпиада по математике является тренировочной перед 61-й Международной математической олимпиадой, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году, — рассказали в Министерстве просвещения России.
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ИСТОЧНИК KP.RU