Школьник из Челябинска получил золотую медаль на Китайской национальной олимпиаде по математике

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-30T19:21:06+03:00

В ней приняли участие 450 человек

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Ученик лицея № 31 Константин Мясников привез в Челябинск золотую медаль, завоеванную на олимпиаде по математике в Китае. Конкурс проходил в городе Ухань. Челябинец представлял Россию в составе сборной из шести человек.

Всего в олимпиаде приняли участие 450 человек. Константин показал 21-ый результат среди всех и лучший среди россиян.

В команде золото завоевали еще четыре школьника из Санкт-Петербурга и Кургана. Плюс один ученик из Санкт-Петербурга взял серебряную медаль.

— Для российских школьников Китайская национальная олимпиада по математике является тренировочной перед 61-й Международной математической олимпиадой, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году, — рассказали в Министерстве просвещения России.

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ИСТОЧНИК KP.RU