2019-12-01T09:03:51+03:00
Общество

В Магнитогорске выбросили коробку с надписью «Щенки»

Вот что обнаружили внутри случайные прохожие
Ольга АНТОНОВА
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Два хвостика ищут хозяев. Фото: Евгения Дорожкина.Два хвостика ищут хозяев. Фото: Евгения Дорожкина.
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В ноябрьские холода на курорте Банное под Магнитогорском люди нашли запечатанную скотчем коробку. На ней надпись: «Щенки». Распечатав картонку, случайные прохожие обнаружили внутри двух щенков темной масти.

- Это коробка стояла на снегу три дня, и все проходили мимо. Щенки замерзли и почти не шевелились. Их взяли в тепло, отогрели, покормили, - пишет в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте Евгения Дорожкина.

Сейчас кутята хвостиками бегают за своими спасителями. А добрые люди пристраивают их в надежные руки: один раз предательство животные уже пережили.

- Спасите щенков, они стали жертвами людской безответственности, - призывает Евгения.

Если вы хотите надежного четвероногого друга, звоните по тел. 8-964-249-13-96. Малышей готовы привезти по нужному адресу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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