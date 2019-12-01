В Магнитогорске выбросили коробку с надписью «Щенки»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-01T09:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябрьские холода на курорте Банное под Магнитогорском люди нашли запечатанную скотчем коробку. На ней надпись: «Щенки». Распечатав картонку, случайные прохожие обнаружили внутри двух щенков темной масти.

- Это коробка стояла на снегу три дня, и все проходили мимо. Щенки замерзли и почти не шевелились. Их взяли в тепло, отогрели, покормили, - пишет в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте Евгения Дорожкина.

Сейчас кутята хвостиками бегают за своими спасителями. А добрые люди пристраивают их в надежные руки: один раз предательство животные уже пережили.

- Спасите щенков, они стали жертвами людской безответственности, - призывает Евгения.

Если вы хотите надежного четвероногого друга, звоните по тел. 8-964-249-13-96. Малышей готовы привезти по нужному адресу.

К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10 Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953 Почта: kpravda@ya.ru Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU