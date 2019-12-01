В Челябинске во дворе по винтику разобрали дорогой кроссовер

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-01T09:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Во дворе дома № 134 на Комсомольском проспекте на запчасти разобрали дорогой кроссовер Пежо 407. Остались от иномарки рожки, да ножки. Машина лишилась дверей, капота, бампера, аккумулятора.

Неизвестные злоумышленники пытались «расчленить» еще один автомобиль, но воров или спугнули, или силенок у них не хватило. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск местные жители, у второй иномарки пропали только колпаки.

Местные предполагают, что это дело рук нелегальных автомехаников, что починяют автомобили в мастерских, замаскированных под обычные гаражи. Налогов они не платят, расчет за оказанные услуги — наличка, из рук в руки, без документов. Приобретать легально запчасти дорого, а у нас сейчас что ни двор, то «авторынок» — развинчивай хоть иномарку, хоть отечественную машину.

Есть мнение, что во дворе по Комсомольскому действовали «народные мстители», уставшие от автохамов. Они паркуются на газонах, тротуарах, перегораживают входы в подъезды, занимают детские площадки. ГИБДД на автохамов не реагирует: главное, чтобы машина не мешала свободному проезду.

Есть мнение, что "народные мстители" устали от беспредела вот таких автохамов. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU