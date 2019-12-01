Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршрутного такси № 91

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-01T10:01:29+03:00

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В социальных сетях горожане сетуют, что маршрутки № 91 стали ходить реже. Схема маршрута пролегает по основным улицам города — от ул. С. Юлаева до ТК «Молния» в Ленинском районе. Микроавтобусы подхватывают пассажиров на Комсомольском проспекте, Свердловском проспекте, ул. Гончаренко, ул. Рождественского, идут маршрутки и по Копейскому шоссе.

Власти города постепенно наводят порядок на рынке общественного транспорта, убирая нелегалов. Начальник управления транспорта администрации города Максим Кичеев сообщил, что с улиц исчезло около 300 автобусов, работавших без разрешения.

Придется менять стиль работы перевозчикам, которые останутся в городе.

Эксперт движения «Гражданский патруль» Александр Агарков объяснил новые правила:

— Маршрутка № 91 ходит с интервалом в четыре минуты. Потому забавны эти «жалобы». На популярных маршрутах микроавтобусы нужно менять на автобусы среднего класса. Автобусы малого класса переводятся на менее рентабельные направления. Так, лучше стали ходить маршруты № 11, 94, 23/32, 4/104, 172, 300. И это, в отличие от № 91, — низкорентабельные маршруты. Мэрия дала понять, что желающие работать на топовых маршрутах, должны купить автобусы среднего класса на газомоторном топливе. Новые машины должны быть, как и муниципальные, выкрашены в зеленый цвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU