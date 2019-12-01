В список отказов: «Трактор» решил расстаться с вратарем Василием Демченко

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-01T12:34:59+03:00

Но он может остаться играть в Челябинске

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги разместила заявление на своем интернет-ресурсе о том, что голкипер Демченко теперь в списке отказов.

По правилам, если какая-либо другая команда не пригласит его играть к себе, он может защищать ворота «Белых медведей», а может быть вообще уволен.

ДОСЬЕ «КП»

Василий Демченко, 25 лет

Учился играть в хоккейной школе «Трактор». Всю свою жизнь играл в родном городе. В этом сезоне Василий сыграл 22 матча. Из них — 8 победных. Пропускал за игру по 2,8 шайбы. За «Трактор» отстоял две сотни матчей, из которых 82 закончились победой. Он отразил 93% шайб.

Именно этот результат новый тренер клуба Юрзинов назвал неудовлетворительным:

— Каждый матч в начале пропускаем две шайбы. 90% надежность вратаря – это очень плохо!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU