2019-12-01T12:34:59+03:00
Спорт

В список отказов: «Трактор» решил расстаться с вратарем Василием Демченко

Но он может остаться играть в Челябинске
Ольга АНТОНОВА
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Вход на страницу клуба украшает фотография Василия Демченко.Вход на страницу клуба украшает фотография Василия Демченко.
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги разместила заявление на своем интернет-ресурсе о том, что голкипер Демченко теперь в списке отказов.

По правилам, если какая-либо другая команда не пригласит его играть к себе, он может защищать ворота «Белых медведей», а может быть вообще уволен.

ДОСЬЕ «КП»

Василий Демченко, 25 лет

Учился играть в хоккейной школе «Трактор». Всю свою жизнь играл в родном городе. В этом сезоне Василий сыграл 22 матча. Из них — 8 победных. Пропускал за игру по 2,8 шайбы. За «Трактор» отстоял две сотни матчей, из которых 82 закончились победой. Он отразил 93% шайб.

Именно этот результат новый тренер клуба Юрзинов назвал неудовлетворительным:

— Каждый матч в начале пропускаем две шайбы. 90% надежность вратаря – это очень плохо!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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