В список отказов: «Трактор» решил расстаться с вратарем Василием Демченко
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги разместила заявление на своем интернет-ресурсе о том, что голкипер Демченко теперь в списке отказов.
По правилам, если какая-либо другая команда не пригласит его играть к себе, он может защищать ворота «Белых медведей», а может быть вообще уволен.
ДОСЬЕ «КП»
Василий Демченко, 25 лет
Учился играть в хоккейной школе «Трактор». Всю свою жизнь играл в родном городе. В этом сезоне Василий сыграл 22 матча. Из них — 8 победных. Пропускал за игру по 2,8 шайбы. За «Трактор» отстоял две сотни матчей, из которых 82 закончились победой. Он отразил 93% шайб.
Именно этот результат новый тренер клуба Юрзинов назвал неудовлетворительным:
— Каждый матч в начале пропускаем две шайбы. 90% надежность вратаря – это очень плохо!
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ИСТОЧНИК KP.RU