Глава Челябинска Наталья Котова в выходной день вывела замов на работу

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-01T13:13:12+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, Наталья Котова провела прием челябинцев. Людям такой график удобен. В общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева в выходной работали и главы районов города, и начальники управлений администрации Челябинска.

Темы для обсуждения выбраны не для показухи — серьезные. Пришли, в основном, жители городских поселков. Вроде, и черта города, а живут как на отшибе. Накопились хронические проблемы в ЖКХ, с транспортным обслуживанием. В поселках нет нормального сервиса контейнерных площадок: мусор здесь копится подолгу. Главы районов шуршали бумагами, под протокол определялись с решениями: какие-то будут приняты оперативно, иные — с точными сроками.

В поселке Урицкого улицу Салтыкова подтапливает после каждого дождя. Весной разливается «море» талой воды. Здесь нет ливневой канализации. Кроме того, на улице нет пешеходного перехода, и дорогу люди перебегают, рискуя оказаться под колесами. Еще одна тема — нехватка нормального транспортного сообщения: до местной больницы приходится добираться с двумя пересадками общественным транспортом. Для пожилых людей такой путь — испытание.

Наталья Котова поручила главе Советского района на следующей неделе побывать в поселке с инспекцией, чтобы разобраться со всеми поднятыми вопросами:

— Ситуация, когда люди вынуждены делать по две пересадки, чтобы посетить врача, недопустима. Будем решать вопрос.

Вопрос с подтоплением двора подняла жительница Центрального района Челябинска Наталья Николаева. Она живет по ул. Воровского, 53, и тринадцать последних лет подходы к подъездам тонут в талой и дождевой воде. Районная власть два года «кормит» жителей обещаниями, но ничего не предпринимается.

На приеме чиновникам было не отвертеться. Они заявили, что летом будут поднимать уровень тротуара, чтобы вода уходила на ул Доватора, в ливневую канализацию. Но это мера временная. Окончательно решит вопрос коллектор рядом с домом. Его тоже обещают построить.

В поселке Челябэнерго люди устали от нечищеных зимой тротуаров. Каждую минуту рискуешь упасть, поскользнувшись на льду под размолотым в кашу снегом. Еще одна проблема — неудобный переход через путепровод: люди перебегают проезжую часть, рискуя попасть в ДТП.

В поселок Челябэнерго Наталья Котова отправила специалистов управления дорожного хозяйства. Администрация района отвечает теперь за регулярную очистку тротуаров от снега и льда.

— По некоторым поднятым проблемам есть решения, их мы реализует в 2020 году. Есть вопросы, где нужна детальная проработка: Я поручила специалистам администрации лично выехать на место, встретиться с жителями. Важно найти оптимальный для всех вариант, — сказала градоначальница по окончании приема.

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