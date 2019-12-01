5 новогодних блюд для праздничного стола в Челябинске
В первый день зимы обычно хочется думать о приближающихся новогодних праздниках. Библиотеки приготовили своим посетителям разные подарки и полезные советы. Не исключением стала и Челябинская областная библиотека для молодежи.
Для своей читательской аудитории там оформлен литературно-кулинарный стенд «Откушать изволите?» Об этом заведующая отделом абонементного обслуживания Марина Морозова рассказала в соцсетях:
— Запасайтесь интересными идеями для грядущего новогоднего пиршества и не только.
Заботливые женщины не только собрали ингредиенты для изготовления лакомств своими руками, но и напомнили цитаты из всеми любимых произведений.
Рецепт 1. Рыба по-креольски от Скарлетт О`Хара
«Лучше всего в Новом Орлеане была еда. Когда Скарлетт вспоминала о страшных голодных днях в Таре и о совсем еще недавней поре воздержания, ей казалось, что она никогда вдоволь не наестся этих вкусных блюд. Суп из стручков бамии, коктейль из креветок, голуби в вине и устрицы, запеченные в хрустящем тесте со сметанным соусом; грибы, сладкое мясо и индюшачья печенка; рыба, хитро испеченная в промасленной бумаге, и к ней — лаймы. У Скарлетт никогда не было недостатка в аппетите, ибо стоило ей вспомнить о неизменных земляных орехах, сушеном горохе и сладком картофеле в Таре, как она готова была проглотить буквально все блюда креольской кухни».
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»
Фото: Челябинская областная библиотека для молодежи
Рецепт 2. Мадленки от Марселя Пруста
«Она послала за теми коротенькими и пухлыми печеньицами, их еще называют «мадленками», которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка. И, удрученный хмурым утром и мыслью о том, что завтра предстоит еще один унылый день, я машинально поднес к губам ложечку чая, в котором размочил кусок мадленки. Но в тот самый миг, когда глоток чая вперемешку с крошками печенья достиг моего неба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна — так бывает от любви, — и в меня хлынула драгоценная субстанция; или вернее сказать, она не вошла в меня, а стала мною».
Марсель Пруст «По направлению к Свану»
Фото: Челябинская областная библиотека для молодежи
Рецепт 3. Буйабес от домашних эльфов Хогвартса
Блюда, как всегда, начали наполняться едой. На этот раз эльфы-домовики превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и заморских!
— А это что такое? — спросил Рон, указывая на блюдо не то с супом, не то с рагу из моллюсков, стоявшее рядом с йоркширским пудингом из говядины с почками.
— Буйабес, — ответила Гермиона.
— Будь здорова! — отозвался Рон.
— Это французское блюдо. Я его ела на каникулах позапрошлым летом. Очень вкусно».
Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня»
Рецепт 4. Кулебяка по-чеховски
«Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.
— Иван Гурьич! — сказал плачущим голосом председатель. — Из-за вас я третий лист испортил!
— Черт его знает, только о еде и думает! — проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. — Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни?
— Ну-с, перед кулебякой выпить, — продолжал секретарь вполголоса; он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. — Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...»
Антон Чехов «Сирена»
Фото: Челябинская областная библиотека для молодежи
Рецепт 5. Бланманже по-пушкински
«Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...
— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!
— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный: пирожное бланманже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился».
Александр Пушкин «Барышня-крестьянка»
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