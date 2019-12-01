Новый челябинский омбудсмен спел А капелла в колонии

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-01T13:59:53+03:00

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В Челябинске в седьмой раз проходит правовая декада. Организаторами традиционно стали институт Уполномоченного по правам человека и Главное управление ФСИН России по Челябинской области. Кинофестиваль «Надежда» открыл череду правозащитных мероприятий. Он прошел в женской исправительной колонии № 4 г.Челябинска.

Новый уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов знакомится с деятельностью института. Челябинский омбудсмен рассказал, что до финала конкурса успел отсмотреть несколько работ осужденных и остался очень впечатлен:

— Кинофестиваль “Надежда” значим не только для людей, которые находятся в местах лишения свободы, но и для граждан, живущих по ту сторону колючей проволоки. Эти фильмы дают понимание последствий необдуманных поступков. А самое главное — показывают, что и те, кто когда-то серьезно оступился в жизни, готов встать на путь исправления.

И первый творческий подарок от омбудсмена не заставил себя ждать. Прямо на сцене во время вручения наград победителям Антон Шарпилов исполнил А капелла песню “Дом”. Неожиданный экспромт уполномоченного по правам человека был встречен зрителями кинофестиваля — осужденными женщинами аплодисментами и криками: «Браво!».

Напомним, кинофестиваль «Надежда. Челябинск» родился как региональный отбор для Первого Санкт-Петербургского международного кинофестиваля «Надежда». Сегодня он — единственный кинофестиваль страны, который посвящен фильмам о правах человека в местах лишения свободы. В этом году на конкурс поступило 34 картины из Архангельска, Вологды, Иваново, Кирова, Кургана, Твери, Пензы, Липецка, Перми, Камчатского края, Республики Мордовия, Татарстана, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области.

Режиссерами, сценаристами, актерами и монтажерами кинолент стали осужденные, отбывающие свое наказание в колониях страны.

Гран-при фестиваля достался сразу двум кинокартинам: фильму “Казенный дом”, который представила пресс-служба ГУФСИН России по Республике Саха (город Якутск), и фильму “Нам с этим жить”, который создали заключенные и администрация женской исправительной колонии №4 г. Челябинска.

1 место взяла картина «На отшибе» (пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю);

2 место досталось фильму «Водомерка» (картина создана осужденными ИК-5 Архангельской области);

3 место отдано фильму «Мне страшно» (ИК-3 Ивановской области).

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