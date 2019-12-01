Страшная авария унесла жизни четырех человек в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-01T14:27:37+03:00

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Авария произошла в районе поселка Остроленский Нагайбакского района Челябинской области в воскресенье утром, 1 декабря. В лобовом столкновении Hyundai Elantra и «Лада-Ларгус» погибли четыре человека. Еще трое получили тяжелые ранения.

Фото аварии выложил Кирилл Амелешин в группе во «ВКонтакте» «На дорогах Магнитки».

— Бешеный BlaBla-Largus в Остроленском сделал свою машину и пассажиров лепехами, — подписал фото автор поста.

Очевидцы аварии включились в обсуждение:

— «Элантра» обогнала возле Буранного! У меня была скорость 120, у «Элантры», наверное, 150. Кстати, без номеров, поэтому и запомнил... «Ларгус» выехал на встречку — факт. При мне оба водителя признаков жизни не подавали. Пассажиры все были живы, — рассказал Василий Васильев.

Авария произошла в 10:38 на 152-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск.

— В Hyundai Elantra ехал один водитель, остальные — в отечественной семиместной машине. Погибли оба водителя и два пассажира автомобиля «Лада», еще трое пострадавших доставлены в больницу, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU