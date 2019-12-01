В жуткой аварии в Челябинской области погибла женщина

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-01T14:49:19+03:00

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Утром 29 ноября на трассе на территории Увельского района столкнулись отечественный жигуленок и иномарка. Авария произошла на 16 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск.

За рулем автомобиля ВАЗ-21093 находился 83-летний водитель.

Он решил развернуться и не пропустил Nissan. Иномарка двигалась навстречу. Ею управляла 35-летняя автоледи.

— В результате дорожно-транспортного происшествия 76-летняя пассажирка ВАЗ-21093 получила телесные повреждения. Но при транспортировке в медицинское учреждение она скончалась, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД добавили, что водитель автомобиля ВАЗ проживает в Увельском районе и имеет водительский стаж 34 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU