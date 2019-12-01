Пожилой водитель скончался в ДТП в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-01T15:15:18+03:00

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Днем 29 ноября на подъезде к Екатеринбургу на территории Каслинского района произошло дорожное происшествие. На 127 км молодой автолюбитель въехал впереди идущий автомобиль.

Отечественной легковушкой ВАЗ-2115 управлял 26-летний шофер. Он неверно выбрал дистанцию до автомобиля ЛАДА ЛАРГУС и столкнулся с ним.

После такого тарана ЛАДА ЛАРГУС съехал в кювет. За рулем находился 62-летний водитель. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

— Общий водительский стаж виновника аварии был 7 месяцев, — уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

ДТП на трассе Челябинск-Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU