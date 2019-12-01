2019-12-01T16:42:30+03:00
Общество

Алкоголь, закуска и сигареты: в Челябинской области девушка похитила в магазине «недамский» набор

А сама ушла за деньгами и не вернулась
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: скрин с камеры наблюдения в магазине.Фото: скрин с камеры наблюдения в магазине.
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В одном из магазинов Златоуста произошла кража. Фемина зашла вечером в продуктовый за закуской, сигаретами и алкоголем.

Поживившись полным набором яств и наполнив пакеты, часть средств покупательница предложила оплатить картой, а часть — наличными. Затем отпросилась отойти до авто, чтобы взять там денег. Но не вернулась.

Кассир, обслуживший злоумышленницу, написала заявление в полицию. Если похитительницу найдут, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, магазинная кража подпадает под 1 часть 158 статьи УК РФ. Минимальное наказание — оплата штрафа за воровство в магазине или супермаркете в размере 80 000 рублей, максимальное — лишение свободы сроком на два года.

Однако следует учитывать, что если стоимость украденного не превышает предел в тысячу рублей, кражу квалифицируют как мелкое хищение и считают административным нарушением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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