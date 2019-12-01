2019-12-01T19:17:16+03:00
Общество

Валера не Сюткин. В Челябинске полюбили ленивца в зоопарке

А его фото после душа вызвало восторг зрителей
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: пресс-служба челябинского зоопаркаФото: пресс-служба челябинского зоопарка
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Валера — это двупалый ленивец, проживающий в Челябинском зоопарке. Недавно он произвел фурор у посетителей, когда принимал душ.

Его сначала поливали из пульверизатора, а затем сделали вызвавшую восторг зрителей прическу.

Работники зоопарка говорят, что ленивец любит орешки и обниматься с сотрудниками. А еще у него нулевой уровень стресса и он хиппи по жизни, сообщается на сайте челябинского зоопарка.

— Такой милый, этот Валера. Смешной, — пишут на сайте посетители зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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