Валера не Сюткин. В Челябинске полюбили ленивца в зоопарке
Валера — это двупалый ленивец, проживающий в Челябинском зоопарке. Недавно он произвел фурор у посетителей, когда принимал душ.
Его сначала поливали из пульверизатора, а затем сделали вызвавшую восторг зрителей прическу.
Работники зоопарка говорят, что ленивец любит орешки и обниматься с сотрудниками. А еще у него нулевой уровень стресса и он хиппи по жизни, сообщается на сайте челябинского зоопарка.
— Такой милый, этот Валера. Смешной, — пишут на сайте посетители зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU