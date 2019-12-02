«Пошел вставать на очередь в садик»: папа с маленькой дочкой и большим мечом удивил челябинцев

СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-02T05:53:39+03:00

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По центру Челябинска идет мужчина в черном. Он ведет за руку маленькую девочку в цветном зимнем костюмчике. Ничего необычного, если бы не одна деталь: за спиной у папы висит огромный меч. Как из фэнтезийных романов.

— Заметил такую картину на улице, не удержался и сфотографировал, — написал на портале picabu челябинец Антон.

Он назвал это фото «А вдруг дракон?» Горожане тут же принялись придумывать свои подписи к снимку. Вот некоторые примеры: «Отвести дочку в садик — подвиг», «Дурацкий телепорт. Снова не туда», «Челябинские мужики настолько суровы, что берут меч, когда сопровождают свою принцессу», «Пошел вставать на очередь в садик».

Если серьезно, то мужчина с фото — тренер по фехтованию двуручным мечом. Его узнал один из пользователей сайта.

— Это Александр. Я фехтовал с ним, и он очень неплох в этом деле, — заметил он.

Между тем, парочка так впечатлила горожан, что они даже стали рисовать ее.

Крутой арт по фото. Автор: mechan0

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ИСТОЧНИК KP.RU