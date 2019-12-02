Бездомные собаки несколько дней не давали выйти из дома жительнице Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:11 2019-12-02T06:18:15+03:00

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Жительница Аши пожаловалась общественной организации «Гражданский патруль» на то, что ее преследуют бродячие псы. Стая несколько дней поджидала ее под балконом и принималась лаять, как только девушка высовывалась на улицу. Она рискнула выйти из дома только с палкой — на случай, если придется отбиваться.

В Челябинской области бездомные собаки несколько дней не давали девушке выйти из дома.

Причина такого внимания животных к этой девушке заключается в том, что у ее домашней собачки в тот период была течка. Уличные псы чувствовали запах даже на одежде хозяйки.

В соцсетях Ольге посоветовали перебить запах парфюмом, но это не помогло. Тогда она пожаловалась на бездомных собак в полицию и администрацию города. Там ей посоветовали обратиться в отлов бродячих животных.

— Но он, во-первых, не справляется, а, во-вторых, как мне сказали, на него постоянно давят зоозащитники. В итоге я как пришла туда с собаками, так и ушла с ними. По дороге псы меня за ноги хватали, — поделилась с «Гражданским патрулем» Ольга.

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ИСТОЧНИК KP.RU