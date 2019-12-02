Бездомные собаки несколько дней не давали выйти из дома жительнице Челябинской области
Жительница Аши пожаловалась общественной организации «Гражданский патруль» на то, что ее преследуют бродячие псы. Стая несколько дней поджидала ее под балконом и принималась лаять, как только девушка высовывалась на улицу. Она рискнула выйти из дома только с палкой — на случай, если придется отбиваться.
В Челябинской области бездомные собаки несколько дней не давали девушке выйти из дома.
Причина такого внимания животных к этой девушке заключается в том, что у ее домашней собачки в тот период была течка. Уличные псы чувствовали запах даже на одежде хозяйки.
В соцсетях Ольге посоветовали перебить запах парфюмом, но это не помогло. Тогда она пожаловалась на бездомных собак в полицию и администрацию города. Там ей посоветовали обратиться в отлов бродячих животных.
— Но он, во-первых, не справляется, а, во-вторых, как мне сказали, на него постоянно давят зоозащитники. В итоге я как пришла туда с собаками, так и ушла с ними. По дороге псы меня за ноги хватали, — поделилась с «Гражданским патрулем» Ольга.
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ИСТОЧНИК KP.RU