2019-12-02T06:49:35+03:00
Общество

Дети терроризируют магазин для взрослых в Челябинской области

Они закидывают в помещение петарды, крушат полки и смущают покупателей
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Дети мешают работать продавцам секс-шопа. Фото из архива КП.Дети мешают работать продавцам секс-шопа. Фото из архива КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Консультанты секс-шопа пожаловались на малолетних мальчишек.

— Прям бомбит! Родители, ау! Воспитывайте своих детей! Каждый день эти гаденыши приходят к нам в магазин и мешают работать! — эмоционально начала свой рассказ продавец из Копейска. — То роняют в коридоре полку так, что она блокирует двери, и не выйти из магазина! То кидают петарды! То просто смущают покупателей. У продавца нервы на пределе уже! Разговоров и просьб не понимают.

Этот пост консультант магазина интим-товаров опубликовала в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

— Им просто очень интересен ваш магазин! — пишут подписчики паблика. И советуют в следующий раз вызывать охрану.

В полиции прокомментировали, что в случаях нападения на магазин и порчи имущества продавцы могут смело звонить 02.

Продавцы сфотографировали хулиганов и надеются, что родители узнают своих детей и поговорят с ними. Фото: vk.com/chel_kop

Продавцы сфотографировали хулиганов и надеются, что родители узнают своих детей и поговорят с ними. Фото: vk.com/chel_kop

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие танцоры хип-хопа и брейк-данса схлестнулись в батлах в Челябинске
Фура выгорела дотла после столкновения с бензовозом на трассе в Челябинской области
Снегопад спровоцировал восьмибалльные пробки в Челябинске
Бездомные собаки несколько дней не давали выйти из дома жительнице Челябинской области
«Пошел вставать на очередь в садик»: папа с маленькой дочкой и большим мечом удивил челябинцев
Фото щуки, которая не пролезла из лунки, удивило челябинцев
Валера не Сюткин. В Челябинске полюбили ленивца в зоопарке
Алкоголь, закуска и сигареты: в Челябинской области девушка похитила в магазине «недамский» набор
Станислав Галимов заменит Василия Демченко в «Тракторе»
Челябинцы вступились за больницу, в которой пожилая пациентка лежала в коридоре
Пожилой водитель скончался в ДТП в Челябинской области
В жуткой аварии в Челябинской области погибла женщина
Страшная авария унесла жизни четырех человек в Челябинской области
Новый челябинский омбудсмен спел А капелла в колонии
5 новогодних книжных блюд для праздничного стола в Челябинске
Глава Челябинска Наталья Котова в выходной день вывела замов на работу
В список отказов: «Трактор» решил расстаться с вратарем Василием Демченко
Копейск радуется снегу, а Челябинск дышит пылью
В Кургане школьники забыли русский алфавит
В Челябинске сенатор Маргарита Павлова рассказала, кому она может помочь
Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршрутного такси № 91
В Челябинске во дворе по винтику разобрали дорогой кроссовер
В Магнитогорске выбросили коробку с надписью «Щенки»
В Челябинск из Крыма вернулся Карен Даллакян и рассказал, что будет с Зубковым дальше