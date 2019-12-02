Дети терроризируют магазин для взрослых в Челябинской области
Консультанты секс-шопа пожаловались на малолетних мальчишек.
— Прям бомбит! Родители, ау! Воспитывайте своих детей! Каждый день эти гаденыши приходят к нам в магазин и мешают работать! — эмоционально начала свой рассказ продавец из Копейска. — То роняют в коридоре полку так, что она блокирует двери, и не выйти из магазина! То кидают петарды! То просто смущают покупателей. У продавца нервы на пределе уже! Разговоров и просьб не понимают.
Этот пост консультант магазина интим-товаров опубликовала в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.
— Им просто очень интересен ваш магазин! — пишут подписчики паблика. И советуют в следующий раз вызывать охрану.
В полиции прокомментировали, что в случаях нападения на магазин и порчи имущества продавцы могут смело звонить 02.
Продавцы сфотографировали хулиганов и надеются, что родители узнают своих детей и поговорят с ними. Фото: vk.com/chel_kop
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ИСТОЧНИК KP.RU