2019-12-02T08:02:13+03:00
Происшествия

Фура выгорела дотла после столкновения с бензовозом на трассе в Челябинской области

Водителям не хватило штатных огнетушителей, чтобы победить пламя
Андрей АБРАМОВ
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Бензовоз и фура столкнулись на трассе в Челябинской области. Фото: АО «УралАвтодор»Бензовоз и фура столкнулись на трассе в Челябинской области. Фото: АО «УралАвтодор»
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Страшная авария случилась в 01:49 на трассе М-5 в Челябинской области. Большегруз Mercedes остановился между первой полосой и обочиной — включил «аварийку». В этот момент сзади шел бензовоз. Его водитель не успел сориентироваться и влетел в прицеп фуры.

После удара грузовик Mercedes воспламенился. Водители успели эвакуироваться, но затушить махину подручными средствами было невозможно. Пока пожарные расчеты примчались на трассу, авто уже выгорело дотла. Бензовоз не загорелся.

— На место выезжали пять наших машин и 16 сотрудников, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

К утру разбитые фуры с трассы убрали, движение восстановлено.

Авария фуры и бензовоза в Челябинской области.Автор видео: Денис Манахов

ИСТОЧНИК KP.RU

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