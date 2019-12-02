Фура выгорела дотла после столкновения с бензовозом на трассе в Челябинской области
Страшная авария случилась в 01:49 на трассе М-5 в Челябинской области. Большегруз Mercedes остановился между первой полосой и обочиной — включил «аварийку». В этот момент сзади шел бензовоз. Его водитель не успел сориентироваться и влетел в прицеп фуры.
После удара грузовик Mercedes воспламенился. Водители успели эвакуироваться, но затушить махину подручными средствами было невозможно. Пока пожарные расчеты примчались на трассу, авто уже выгорело дотла. Бензовоз не загорелся.
— На место выезжали пять наших машин и 16 сотрудников, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
К утру разбитые фуры с трассы убрали, движение восстановлено.
Авария фуры и бензовоза в Челябинской области.Автор видео: Денис Манахов
ИСТОЧНИК KP.RU