Лучшие танцоры хип-хопа и брейк-данса схлестнулись в батлах в Челябинске
В Челябинске состоялся финал и гала-концерт международного чемпионата по хип-хопу и брейк-дансу Energy Dance Intensive. Мероприятие ежегодно собирает танцоров из разных городов страны и мира. В этом году за звание лучших поборолись более тысячи исполнителей.
Участники несколько дней соревновались в мастерстве исполнения уличных танцев. А в воскресенье, 1 декабря, на сцену вышли самые сильные конкурсанты и известные профи. На чемпионат были приглашены семь танцоров мирового уровня. Финал прошел в Центре международной торговли Челябинска.
Победители получили дипломы, кубки чемпионата и денежные призы.
Организовали чемпионат Управление по делам молодежи администрации Челябинска, Челябинская федерация хип-хоп культуры и школа танцев Brooklyn.
В Челябинске прошел международный фестиваль по брейк-дансу и хип-хопу Energy 2019.Видео: vk.com/ Energy Event Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU