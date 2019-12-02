Лучшие танцоры хип-хопа и брейк-данса схлестнулись в батлах в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-02T07:51:19+03:00

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В Челябинске состоялся финал и гала-концерт международного чемпионата по хип-хопу и брейк-дансу Energy Dance Intensive. Мероприятие ежегодно собирает танцоров из разных городов страны и мира. В этом году за звание лучших поборолись более тысячи исполнителей.

Участники несколько дней соревновались в мастерстве исполнения уличных танцев. А в воскресенье, 1 декабря, на сцену вышли самые сильные конкурсанты и известные профи. На чемпионат были приглашены семь танцоров мирового уровня. Финал прошел в Центре международной торговли Челябинска.

Победители получили дипломы, кубки чемпионата и денежные призы.

Организовали чемпионат Управление по делам молодежи администрации Челябинска, Челябинская федерация хип-хоп культуры и школа танцев Brooklyn.

В Челябинске прошел международный фестиваль по брейк-дансу и хип-хопу Energy 2019.Видео: vk.com/ Energy Event Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU