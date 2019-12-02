В Челябинске на шесть дней ограничили движение по улице 40-летия Октября
В Тракторозаводском районе Челябинска с пятницы, 29 ноября, ограничено движение по улице 40-летия Октября. Дорогу перекрыли в районе дома №15, салона оптики.
— Здесь идут работы по строительству дождевой канализации. Ведет их компания «Спецрегионстрой», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе городской администрации.
Снимут ограничение в среду, 4 декабря, в 24:00.
Водителей просят учитывать, что участок перекрыт и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU