2019-12-02T08:46:42+03:00
Общество

В Челябинске на шесть дней ограничили движение по улице 40-летия Октября

Здесь будут строить дождевую канализацию
Валентина ВАГАНОВА
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Ограничат движение возле дома №15. Фото: 2gis.comОграничат движение возле дома №15. Фото: 2gis.com
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В Тракторозаводском районе Челябинска с пятницы, 29 ноября, ограничено движение по улице 40-летия Октября. Дорогу перекрыли в районе дома №15, салона оптики.

— Здесь идут работы по строительству дождевой канализации. Ведет их компания «Спецрегионстрой», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе городской администрации.

Снимут ограничение в среду, 4 декабря, в 24:00.

Водителей просят учитывать, что участок перекрыт и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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