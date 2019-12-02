В Челябинске ищут загадочную машину, разбросавшую соль на дороге

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-02T09:12:39+03:00

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В понедельник, 3 декабря, на аппаратном совещании в мэрии досталось представителю подрядчика по уборке дорог АО «Южуралмост».

— Почему не вычищается прилотковая часть дорог (стык проезжей части и тротуара — прим. ред) на гостевых маршрутах? Конкретно — на проспекте Ленина, у Кировки? — начала градоначальница Наталья Котов.

— Есть определенные нормативы сроков для уборки.

— Вы опять будете мне о нормативах говорить? Неделю убрать не можете! Далее: в субботу, в 22.30, на дороге по улице Художника Русакова комбинированная дорожная машина разбрасывала соль. Для чего? Чья это машина?

— Не наша, — ответил представитель подрядчика АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

— Но чья тогда? Комбинированные дорожные машины есть только у вас. Вы что, не следите за их маршрутами? Горожане возмущены, пишут в соцсети. Выставляют фото.

Дорожник молчал, как партизан.

— В таком случае, я попрошу жителей снимать номера машин. Если это не ваш автомобиль, я публично принесу извинения, — сказала Котова.

Напомним, ровно неделю назад, когда подрядчик после небольшого снегопада переселил дороги до черной грязи, губернатор Алексей Текслер потребовал изменить подход к уборке магистралей. Не химией нужно действовать, а вычищать снег техникой. Для этого у подрядчика должен быть автопарк достаточного количества.

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ИСТОЧНИК KP.RU