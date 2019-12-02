Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечающий за ЖКХ
В администрации Челябинска продолжаются кадровые изменения. Сегодня, 2 декабря, стало известно об увольнении начальника управления ЖКХ Дмитрия Петрова. Он написал заявление по собственному желанию в прошлую пятницу.
— Исполнять обязанности руководителя управления пока будет Антон Корепанов — заместитель Дмитрия Петрова, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Петров был назначен на должность начальника управления ЖКХ два года назад. До этого он был главой Металлургического района Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU