Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечающий за ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-02T09:15:55+03:00

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В администрации Челябинска продолжаются кадровые изменения. Сегодня, 2 декабря, стало известно об увольнении начальника управления ЖКХ Дмитрия Петрова. Он написал заявление по собственному желанию в прошлую пятницу.

— Исполнять обязанности руководителя управления пока будет Антон Корепанов — заместитель Дмитрия Петрова, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Петров был назначен на должность начальника управления ЖКХ два года назад. До этого он был главой Металлургического района Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU