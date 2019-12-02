2019-12-02T09:15:55+03:00
Общество

Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечающий за ЖКХ

Дмитрий Петров покинул пост по собственному желанию
Валентина ВАГАНОВА
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Исполнять обязанности руководителя управления будет Антон Корепанов.Исполнять обязанности руководителя управления будет Антон Корепанов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В администрации Челябинска продолжаются кадровые изменения. Сегодня, 2 декабря, стало известно об увольнении начальника управления ЖКХ Дмитрия Петрова. Он написал заявление по собственному желанию в прошлую пятницу.

— Исполнять обязанности руководителя управления пока будет Антон Корепанов — заместитель Дмитрия Петрова, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Петров был назначен на должность начальника управления ЖКХ два года назад. До этого он был главой Металлургического района Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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