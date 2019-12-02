2019-12-02T09:41:21+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Еще троих с травмами увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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По предварительным данным, водитель LADA выехал «встречку».По предварительным данным, водитель LADA выехал «встречку».Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Страшная авария произошла в Нагайбакском районе утром в воскресенье, 1 декабря. На дороге Южноуральск-Магнитогорск столкнулись LADA Largus и Hyundai Elantra.

— По предварительной информации, 37-летний водитель LADA выехал встречную полосу, на участке, где выезд запрещен, и столкнулся с иномаркой. Ей управлял 24-летний мужчина. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Оба водителя и два пассажира отечественной легковушки скончались на месте. Еще троих пассажиров «Ларгуса» увезли в больницу. Всего в машине ехало шесть человек — в этой модели авто два ряда задних сидений.

— Мужчину и двух женщин сразу после происшествия отправили в районную больницу села Фершампенуаз. Врачи вывели пациентов из шока, стабилизировали состояние. Далее — все трое направлены в травмцентр второго уровня, городскую больницу №2 Магнитогорска. Двое из них госпитализированы в реанимацию, один пациент в травматологическое отделение, — сообщили в пресс-службе минздрава.

Пострадавшие пассажирки — жители Башкортостана, еще один — из Алтайского края. В соцсетях очевидцы пишут, что в «Ладе» ехали попутчики BlaBlaCar.

Авария Южноуральск-Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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