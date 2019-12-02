Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-02T09:41:21+03:00

Еще троих с травмами увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла в Нагайбакском районе утром в воскресенье, 1 декабря. На дороге Южноуральск-Магнитогорск столкнулись LADA Largus и Hyundai Elantra.

— По предварительной информации, 37-летний водитель LADA выехал встречную полосу, на участке, где выезд запрещен, и столкнулся с иномаркой. Ей управлял 24-летний мужчина. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Оба водителя и два пассажира отечественной легковушки скончались на месте. Еще троих пассажиров «Ларгуса» увезли в больницу. Всего в машине ехало шесть человек — в этой модели авто два ряда задних сидений.

— Мужчину и двух женщин сразу после происшествия отправили в районную больницу села Фершампенуаз. Врачи вывели пациентов из шока, стабилизировали состояние. Далее — все трое направлены в травмцентр второго уровня, городскую больницу №2 Магнитогорска. Двое из них госпитализированы в реанимацию, один пациент в травматологическое отделение, — сообщили в пресс-службе минздрава.

Пострадавшие пассажирки — жители Башкортостана, еще один — из Алтайского края. В соцсетях очевидцы пишут, что в «Ладе» ехали попутчики BlaBlaCar.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747221" frameborder="0"></iframe> Авария Южноуральск-Магнитогорск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этого ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU