В мэрии Челябинска объяснили, зачем у кладбища ставят шумозащитный забор

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-02T09:55:19+03:00

Не все так просто, как кажется со стороны - заявили в мэрии

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В пятницу город облетела новость: Успенский погост обносят трехметровым защитным забором! Горожане принялись иронизировать: мол, покойников гулом автомобилей не хотят тревожить: мимо кладбища проходит широченный Свердловский тракт.

Не клеится что-то с шумозащитным ограждением в городе. Жители проспекта Комарова пару месяцев назад возмутились, когда их частные домишки хотели отгородить от дороги огромными секциями. Забора вдоль проспекта не будет. Потом чиновники решили установить щиты на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных, где тоже частные домишки стоят. Но и там жители взбунтовались.

Покойники, конечно, не возразят. . Но зачем у кладбища экраны, спросили журналисты у главы города Натальи Котовой в понедельник, 2 декабря.

— По закону территория кладбища должны быть огорожена. Там ставят не шумозащитные, а защитные экраны. Не все так просто, как кажется со стороны: где-то нельзя поставить экраны из-за пролегающей нитки газопровода, где-то идет кабель правительственной связи. Сейчас на гостевом маршруте мы пытаемся формировать участки для защитных экранов, чтобы эстетически въезд в Челябинск выглядел достойно, — сказала Котова.

Принципиальная разница между шумозащитным экраном и защитным — в звукоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU