Жительница Челябинска прописала в доме 28 гастарбайтеров
В Челябинске будут судить 35-летнюю местную жительницу за «резиновую квартиру». Она прописала в многоэтажке на ЧМЗ 28 мигрантов из Таджикистана и Казахстана. За это ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч, либо лишение свободы до трех лет.
Причем, челябинка ранее уже привлекалась за аналогичное преступление.
— Прокуратурой Металлургического района Челябинска утвержден обвинительный акт. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе областной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU