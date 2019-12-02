Жительница Челябинска прописала в доме 28 гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-02T10:04:38+03:00

У нее уже есть «уголовка» за аналогичное преступление

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В Челябинске будут судить 35-летнюю местную жительницу за «резиновую квартиру». Она прописала в многоэтажке на ЧМЗ 28 мигрантов из Таджикистана и Казахстана. За это ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч, либо лишение свободы до трех лет.

Причем, челябинка ранее уже привлекалась за аналогичное преступление.

— Прокуратурой Металлургического района Челябинска утвержден обвинительный акт. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU