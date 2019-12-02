Стало известно, когда в Челябинске построят ледовый городок

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-02T10:34:05+03:00

В мэрии рассказали, успеют ли отремонтировать трибуны у памятника Ленину до того, как на площадь привезут ледяные блоки

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Время еще есть: ремонт гранитных скамей-трибун по обе стороны памятника Ленину должен завершиться до 10 декабря. Как раз тогда же на водоемах близ Челябинска образуется лед нужной толщины. Из него режут огромные блоки и везут на площадь Революции. Блоки с помощью бензопил превращают в сказочные сверкающие фигуры для новогоднего городка.

В этом году городок традиционно откроется 25 декабря. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявила глава Челябинска Наталья Котова.

В этом году концепция городка посвящена волшебному миру книг, точнее — сказкам. Снежная королева на троне, бременские музыканты, стойкий оловянные солдатик, Емеля, Маугли, избушка нм курьих ножках — есть повод достать с полки любимые с детства книги и перечитать их у новогодней елки с детьми!

Кроме фигур сказочных персонажей в новогоднем городе построят три горки, лабиринты.

Простоит городок до 28 февраля. Из бюджета города на стройку выделено 8,2 млн руб. В торгах за бюджетные деньги решили бороться две компании - ИП Сухоносова и ООО Агентство «Праздник». В торгах победила индивидуальный предприниматель, предложив построить городок за 5 млн 297 тыс руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU