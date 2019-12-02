2019-12-02T11:19:30+03:00
Общество

Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб

Однако, в этой истории не все правда
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Предпринимателю прислали гроб коллеги. Фото: соцсетиПредпринимателю прислали гроб коллеги. Фото: соцсети
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Жуткий подарок предпринимателю от коллег возмутил подписчиков златоустовского интернет-паблика.

— Немного о бизнесе По-Русски или привет лихие 90-ые. Владельцам магазина в нашем городке конкуренты прислали гроб, — такой пост с фотографиями опубликовала группа «ЧП Златоуст» в ВК.

Фото: vk.com/chp_dtp

Фото: vk.com/chp_dtp

Дальше сообщается, что предприниматель открыл торговую точку две недели назад и уже наслушался угроз от конкурентов. Гроб в картонной коробке доставила транспортная компания.

— Это тебе, блондинка, — передали «презент» грузчики жене хозяина магазина.

Этот «троянский конь» напугал женщину. Открывали его вместе с кинологами. Внутри гроба оказался букет цветов.

Жители Златоуста осбуждают историю в соцсети.

— И потратились ведь! — прокомментировал подписчик «ЧП Златоуст» Александр Малышев.

— А гроб даже в натуральную величину! Не бутафорский, — написала Елена Еленкина.

Все так, кроме одного момента — эта история случилась не в Челябинской области, а в Новосибирске. Подробности читайте в материале «Это тебе»: блондинке из Новосибирска прислали гроб и 6 гвоздик».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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