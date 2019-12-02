Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб
Жуткий подарок предпринимателю от коллег возмутил подписчиков златоустовского интернет-паблика.
— Немного о бизнесе По-Русски или привет лихие 90-ые. Владельцам магазина в нашем городке конкуренты прислали гроб, — такой пост с фотографиями опубликовала группа «ЧП Златоуст» в ВК.
Фото: vk.com/chp_dtp
Дальше сообщается, что предприниматель открыл торговую точку две недели назад и уже наслушался угроз от конкурентов. Гроб в картонной коробке доставила транспортная компания.
— Это тебе, блондинка, — передали «презент» грузчики жене хозяина магазина.
Этот «троянский конь» напугал женщину. Открывали его вместе с кинологами. Внутри гроба оказался букет цветов.
Жители Златоуста осбуждают историю в соцсети.
— И потратились ведь! — прокомментировал подписчик «ЧП Златоуст» Александр Малышев.
— А гроб даже в натуральную величину! Не бутафорский, — написала Елена Еленкина.
Все так, кроме одного момента — эта история случилась не в Челябинской области, а в Новосибирске. Подробности читайте в материале «Это тебе»: блондинке из Новосибирска прислали гроб и 6 гвоздик».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU