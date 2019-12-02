В Челябинске возобновили работу два автобусных маршрута
В понедельник, 2 декабря, в Челябинске возобновили работу два популярных автобусных маршрута — № 71 и № 81. Первый связывает Северо-Запад и Металлургический район (ул. Чичерина — ЧМК). Маршрут № 81 связывает ул. Чистопольскую и ПКИо им. Гагарина.
Расписание обоих маршрутов есть на сайте Управления транспорта и на маршрут.ру.
Пока на маршруте № 71 работает три новых автобуса на газомоторном топливе и один — на маршруте № 81.
Как пояснил начальник Управления транспорта администрации города Максим Кичеев, в течение двух недель на 71й маршрут выйдут восемь машин. Обещают поставить автобусы и на маршрут № 81,но пока точное число автобусов неизвестно.
Напомним, что в этом году Челябинск получит 66 новых автобусов, низкопольных, на газомоторном топливе. Программу модернизации муниципального общественного транспорта обещают продолжить в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU