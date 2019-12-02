2019-12-02T12:54:23+03:00
Общество

Антимонопольщики проверят школу чародейства и волшебства в Челябинске

Люди жалуются, что в ней не проводят турниры по квиддичу и нет мотоцикла Хагрида
Ирина Фадюшина
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Шоу-парк «Дверь в Хогвартс» открылся в ТРК «Космос». Фото: Дверь в Хогвартс | Наука и Магия | Челябинск/vk.comШоу-парк «Дверь в Хогвартс» открылся в ТРК «Космос». Фото: Дверь в Хогвартс | Наука и Магия | Челябинск/vk.com
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Житель Челябинска пожаловался в УФАС на шоу-парк «Дверь в Хогвартс». Его возмутило, что заявленная на сайте программа не соответствует реальности.

— Горожанин пожаловался, что на шоу не было заявленных на сайте турниров по «Квиддичу» и «Трех волшебников». Не обнаружил он трехэтажного автобуса, профессиональных актеров и мотоцикла Хагрида. Кроме того, на сайте не было указано, что все мастер-классы платные, — рассказала пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк. — По мнению мужчины, размещенная на сайте информация в значительной мере не соответствует действительности и может вводить будущих посетителей в заблуждение.

С точки зрения закона, введение потребителя в заблуждение является недобросовестной конкуренцией. В течение месяца УФАС должно принять решение о возбуждении дела, либо об отказе.

Между тем, что у посетителей шоу-парка есть и другие претензии. Например, навязывание услуг тем, кто приходит по бесплатным билетам — проходки для малышей раздают в челябинских супермаркетах.

— У нас был бесплатный детский билет, взрослый же стоит 690 рублей с человека. На кассе нам стали впаривать (именно впаривать, так как администраторы сразу начали давить на то, что ребенку будет интересно) билет с шестью мастер-классами, потому что у них выставка проходит в формате квеста и включает в себя эти мастер-классы, чтобы в итоге ребенок получил диплом волшебника и сувенир (леденец или значок). Стоимость этого «удовольствия» при этом резко возрастает до 1600 рублей с человека (сопровождающих взрослых). Тем, кто покупает билеты на детей, платные мастер-классы не навязывают, — написал Михаил Соколов в группе «Мошенники Челябинска. Черный список». — Теперь о самой выставке. Почему-то все это ну чего отличается от того, что представлено на фoто в группе.

Хогвартс по-челябински представляет собой бетонную коробку с картонными декорациями. Фото: Мошенники Челябинска. Черный список/vk.com

Хогвартс по-челябински представляет собой бетонную коробку с картонными декорациями. Фото: Мошенники Челябинска. Черный список/vk.com

В комментариях горожане написали, что главный злодей истории про мальчика-волшебника Волан-де-Морт — вообще лапочка после этой выставки.

— Сразу видно, что автор поста — поклонник и знаток истории про Гарри Поттера, а организаторы аттракциона — нет, — пишет Алексей Аюшев.

Получить комментарий представителей интерактивного парка не удалось. Указанный на сайте телефон выключен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Разочарованы этой или другой шоу-программой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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