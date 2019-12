СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-02T15:11:10+03:00

Международные эксперты высоко оценили успехи Альфа-Банка в России

Эксперты старейшего британского финансового журнала The Banker признали Альфа-Банк «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019»)