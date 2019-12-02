Международные эксперты высоко оценили успехи Альфа-Банка в России

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-02T15:11:10+03:00

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Премия была дана за значительный рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технический прорыв.

Специалисты журнала похвалили Альфа-Банк за успехи в сфере цифровой трансформации. Их приятно удивила модернизация мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Экспертам понравились инновационные продукты банка: быстрый выпуск карт; «семейный счет», к которому доступно подключение до четырех человек; цифровые сервисы для ипотечников; виртуальные карты для предпринимателей. Сотрудники The Banker отметили удобство сервиса, позволяющего подтверждать платежи корпоративных клиентов благодаря отпечатку пальца.

Novostivolgograda.ru пишет, что позитивная динамика роста финансовых показателей Альфа-Банка является дополнительным подтверждением успешной стратегии организации. Эксперты провели анализ отчетности компании за 2018 год. За это время достаточность капитала первого уровня увеличилась на 13,1% и достигла семи миллиардов долларов, активы продемонстрировали рост на 5,5% до 47 миллиардов долларов, а рентабельность капитала и операционная эффективность составили, соответственно, 19,5% и 39,4%.

Управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский сказал, что вручение данной награды лишь подтверждает лидирующие позиции банка. Сейчас финансовая организация является самым phygital банком в России, сочетающим цифровой и физический клиентский опыт. За год приток клиентов в Альфа-Банка составил один миллион, добавил Верхошинский.

По словам директора, у мобильного приложения Альфа-Банка в магазине AppStore зафиксирована наивысшая оценка по сравнению с другими мировыми банками. Достаточно потратить пару секунд, чтобы оформить карту через приложение.

Десять лет назад Альфа-Банк первым в РФ запустил интернет- и мобильный банк. Теперь финансовая организация снова первой создает физическую сеть нового поколения (phygital branch). Эти достижения не укрылись от глаз сотрудников британского ежемесячника The Banker, который выпускает в Лондоне уже почти век. Журнал публикует материалы о международных финансах. Каждый год лучшие банки получают от издания награды The Banker Awards.