2019-12-02T15:53:32+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроется новый аэродром

Губернатор Алексей Текслер проводит совещание по развитию авиаперевозок
Ольга АНТОНОВА
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Аэропорт носит имя великого ученого Игоря Курчатова.Аэропорт носит имя великого ученого Игоря Курчатова.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В понедельник, 2 декабря, в новом терминале аэропорта Челябинск губернатор Алексей Текслер собрал совещание по перспективам развития рынка авиаперевозок в Челябинской области.

Глава региона сообщил, когда в аэропорту Челябинска откроется новый аэродром. Современный комплекс приема и отправки пассажиров появится в первом полугодии 2020 года. Аэродром получит третью категорию ИКАО и сможет принимать самолеты всех классов и в любую погоду.

Кстати, сейчас из нашего аэропорта можно улететь по 30 направлениям. В 2020 году откроется еще 11 субсидируемых правительством Челябинской области в Казань, Сургут, Нижний Новгород, Волгоград, Омск, Самара, Краснодар, Минеральные Воды, Красноярск, Ростов-на-Дону.

Из Челябинска откроют рейсы в Нижний Новгород, Волгоград, Омск и Новосибирск.

Губернатор заявил о проработке рейсов проработать возможность запуска рейсов в Уфу и Калининград.

Кстати, на совещании прозвучало, что следующая зона строительства, международная, будет строиться через пять лет. Проектирование — через три года.

КСТАТИ

Каждый житель области летает раз в два года. Эти показатели ниже среднероссийских. Чтобы исправить ситуацию, нужно вовремя вводить аэропортные комплексы. Следующий этап - завершение реконструкции к 1 мая международного терминала. Цена реконструкции - более 1,1 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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