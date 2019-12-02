Бизнесменов возмутил аукцион на закупку камер на 181 млн рублей для школ Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-02T15:56:10+03:00

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Министерство образования Челябинской области опубликовало на портеле госзакупок тендер на поставку камер видеонаблюдения. За оборудования для школы готовы выложить по меньшей мере 181 млн рублей. В эту сумму входят 1 095 видеокамер и еще сотни сопутствующей техники, вроде компьютеров и хранилищ записей. Однако конкурс экстренно приостановили. Информация об это числится на площадке, где проводят интернет-аукцион.

Жалобу подала компания ООО «Технические системы управления». Они обратились в антимонопольную службу. Дело в том, что в закупке указаны спецификации камер. Такие модели, по мнению авторов претензии, продает лишь одна фирм в стране. Якобы это намек, что контракт сделан под нее.

Сейчас в УФАС по Челябинской области разбирают претензию. Если признают жалобу несостоятельной. то аукцион возобновят. Изначально конкурс должны были отыграть 10 декабря.

Аукцион временно приостановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU