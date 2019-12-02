Бизнесменов возмутил аукцион на закупку камер на 181 млн рублей для школ Челябинской области
Министерство образования Челябинской области опубликовало на портеле госзакупок тендер на поставку камер видеонаблюдения. За оборудования для школы готовы выложить по меньшей мере 181 млн рублей. В эту сумму входят 1 095 видеокамер и еще сотни сопутствующей техники, вроде компьютеров и хранилищ записей. Однако конкурс экстренно приостановили. Информация об это числится на площадке, где проводят интернет-аукцион.
Жалобу подала компания ООО «Технические системы управления». Они обратились в антимонопольную службу. Дело в том, что в закупке указаны спецификации камер. Такие модели, по мнению авторов претензии, продает лишь одна фирм в стране. Якобы это намек, что контракт сделан под нее.
Сейчас в УФАС по Челябинской области разбирают претензию. Если признают жалобу несостоятельной. то аукцион возобновят. Изначально конкурс должны были отыграть 10 декабря.
Аукцион временно приостановили.
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ИСТОЧНИК KP.RU