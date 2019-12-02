2019-12-02T16:12:05+03:00
Общество

Челябинску нужна базовая авиакомпания

Об этом говорили на совещании с губернатором Алексеем Текслером
Ольга АНТОНОВА
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Аэропорт принимает пассажиров с 28 ноября.Аэропорт принимает пассажиров с 28 ноября.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Холдинг «Новапорт», которому принадлежит аэропорт, просит Правительство региона сохранить программу субсидирования авиарейсов и сделать ее долгосрочной, лет на восемь — десять. Тогда билеты для пассажиров станут дешевле, и авиакомпании смогут выстраивать свои полетные программы.

Об этом говорили на совещании в новом терминале аэропорта Челябинск, которое собрал губернатор Алексей Текслер. Обсуждали перспективы развития рынка авиаперевозок в Челябинской области.

А еще нам нужна базовая авиакомпания, и в «Новапорте» считают, что тогда город сможет перевозить 1,5 млн пассажиров в год.

Челябинск, имея аэропорт третей категории ИКАО* (кстати, первый за Уралом), станет шестым таким в России. Выгодное географическое положение сможет сделать Челябинский аэропорт транзитным для тех, кто перемещается внутри страны и далее — между государствами.

Алексей Теклер заявил, что правительство региона уже полгода работает над темой базовой авиакомпании: тема сложная. Но и «Новапорт» должен помочь — строительством инфраструктуры для базовой авивкомпании: ангаров, рембазы и прочим.

КСТАТИ

Правительство Челябинской области ведет переговоры с РЖД по запуску электропоезда от железнодорожного вокзала к аэропорту. Есть место для перрона и прокладки рельсов.

* Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization).

ИСТОЧНИК KP.RU

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