Челябинску нужна базовая авиакомпания
Холдинг «Новапорт», которому принадлежит аэропорт, просит Правительство региона сохранить программу субсидирования авиарейсов и сделать ее долгосрочной, лет на восемь — десять. Тогда билеты для пассажиров станут дешевле, и авиакомпании смогут выстраивать свои полетные программы.
Об этом говорили на совещании в новом терминале аэропорта Челябинск, которое собрал губернатор Алексей Текслер. Обсуждали перспективы развития рынка авиаперевозок в Челябинской области.
А еще нам нужна базовая авиакомпания, и в «Новапорте» считают, что тогда город сможет перевозить 1,5 млн пассажиров в год.
Челябинск, имея аэропорт третей категории ИКАО* (кстати, первый за Уралом), станет шестым таким в России. Выгодное географическое положение сможет сделать Челябинский аэропорт транзитным для тех, кто перемещается внутри страны и далее — между государствами.
Алексей Теклер заявил, что правительство региона уже полгода работает над темой базовой авиакомпании: тема сложная. Но и «Новапорт» должен помочь — строительством инфраструктуры для базовой авивкомпании: ангаров, рембазы и прочим.
КСТАТИ
Правительство Челябинской области ведет переговоры с РЖД по запуску электропоезда от железнодорожного вокзала к аэропорту. Есть место для перрона и прокладки рельсов.
* Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization).
ИСТОЧНИК KP.RU