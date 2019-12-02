Гидрометцентр России заявил об аномальной погоде в декабре 2019 в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-02T16:25:14+03:00

В Челябинске потеплеет до нуля градусов - снова ждем слякоть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что именно пойдет не так

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Жители Южного Урала уже заметили, что первые дни декабря слишком мягкие для зимы. В Гидрометцентре России считают, что таким будет весь месяц. В какой-то мере декабрь 2019 в Челябинске в можно назвать аномальным.

— В декабре 40% территорий России, в том числе и Челябинск, ждет аномально теплая погода, — заявил и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. — Однако это не означает, что постоянно будет тепло. Ждите и оттепели, и сильные морозы. Температура может менять скачкообразно.

При этом на Южном Урале ожидается дефицит снега. Регион будет ощущать нехватку осадков.

Во вторник, 3 декабря, в Челябинске -9...-11 градусов, без существенных осадков.

В среду, 4 декабря, -7...-9, преимущественно без осадков.

В четверг, 5 декабря, -6...-8, без существенных осадков.

К субботе, 8 декабря, днем потеплеет до нуля градусов, возможен мокрый снег.

Температурный режим выше нормы синоптики также обещают Екатеринбургу и Свердловской области. Но с осадками нашим соседям повезет больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU