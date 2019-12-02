Мама тройняшек из Челябинской области стала популярным блогером в Instagram

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-02T17:16:25+03:00

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Больше десяти тысяч человек подписаны на блог 26-летней Кристины Алмазовой из Копейска. Молодая женщина не пиарит там неотразимое тело или дорогие шмотки. Она рассказывает о буднях мамы, которая родила тройню, сообщают Hornews.com.

Когда Кристина узнала, что беременна тройней, то испугалась. А супруг Александр (он мастер на машиностроительном заводе) спросил: хоть один парень будет? В итоге родился мальчик и две девчонки. Недавно им исполнилось по два года. Все дети разные по характеру. Иногда они дерутся, кусаются, отбирают друг у друга игрушки, зато им редко бывает скучно.

Кто помогает многодетной маме в быту? Какое чудесное средство поддерживает порядок в доме Алмазовых? Что заменяет Кристине спортзал? Об этом можно узнать из блога.

Молодая мама мечтает о просторной квартире, в остальном она счастлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU