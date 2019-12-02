Оперативник передавал наркотики и приводил даму сидящим в следственном изоляторе

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-02T17:43:17+03:00

За это в Челябинске его будут судить в четвертый раз

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Бывший оперуполномоченный уголовного розыска из Калининского отдела полиции Наиль Курманов в четвертый раз сядет на скамью подсудимых. Прокуратура пытается доказать, что мужчина превышал свои полномочия, чтобы добиться признательных показаний.

— Следствие полагает, что Наиль Курманов носил заключенным под стражу наркотики, взамен те писали явку с повинной. Одному из задержанных Курманов за показания на третьих лиц организовал незаконное свидание с дамой, — сообщает «Урал-пресс-информ» со ссылкой на областную прокуратуру.

Первый суд приговорил оперативника к 11, 5 годам лишения колонии, но его обжаловали адвокаты. Решение второго, по которому Курманов был оправдан, обжаловал прокурор. Позже Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию Курманова и отменил приговор Калининского районного суда, которым Курманов был признан виновным только в превышении должностных полномочий. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года семь месяцев в колонии-поселении. Этим же приговором Курманов оправдан по обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере. Потом был третий суд, решением которого Курманов также был оправдан.

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ИСТОЧНИК KP.RU