На Южном Урале приостановлена закупка новых видеокамер в школы
Одна из фирм, не допущенных к аукциону на поставку новых видеокамер в местные школы, пожаловалась в УФАС на Министерство образования Челябинской области. Предприниматели полагают, что технические характеристики заявки подогнали под конкретного поставщика.
— В жалобе сказано, что описание видеокамер наружного и внутреннего монтажа полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, которое производит компания «ЭЛВИС-НеоТек». И это ограничивает число участников закупки, а также противоречит законодательству о контрактной системе, — сообщают в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.
На данный момент закупка приостановлена. Министерство образования области ждет результатов проверки УФАС.
Начальная цена аукциона составляет 181 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU