2019-12-02T18:05:30+03:00
Общество

На Южном Урале приостановлена закупка новых видеокамер в школы

Частная фирма пожаловалась на условия аукциона в УФАС
Лидия ПЕСКОВА
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Авторы жалобы также хотят участвовать в аукционе на поставку видеокамер в школы.Авторы жалобы также хотят участвовать в аукционе на поставку видеокамер в школы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Одна из фирм, не допущенных к аукциону на поставку новых видеокамер в местные школы, пожаловалась в УФАС на Министерство образования Челябинской области. Предприниматели полагают, что технические характеристики заявки подогнали под конкретного поставщика.

— В жалобе сказано, что описание видеокамер наружного и внутреннего монтажа полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, которое производит компания «ЭЛВИС-НеоТек». И это ограничивает число участников закупки, а также противоречит законодательству о контрактной системе, — сообщают в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

На данный момент закупка приостановлена. Министерство образования области ждет результатов проверки УФАС.

Начальная цена аукциона составляет 181 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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