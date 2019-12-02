На Южном Урале приостановлена закупка новых видеокамер в школы

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-02T18:05:30+03:00

Авторы жалобы также хотят участвовать в аукционе на поставку видеокамер в школы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Одна из фирм, не допущенных к аукциону на поставку новых видеокамер в местные школы, пожаловалась в УФАС на Министерство образования Челябинской области. Предприниматели полагают, что технические характеристики заявки подогнали под конкретного поставщика.

— В жалобе сказано, что описание видеокамер наружного и внутреннего монтажа полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, которое производит компания «ЭЛВИС-НеоТек». И это ограничивает число участников закупки, а также противоречит законодательству о контрактной системе, — сообщают в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

На данный момент закупка приостановлена. Министерство образования области ждет результатов проверки УФАС.

Начальная цена аукциона составляет 181 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU