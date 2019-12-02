Медики скорой помощи в Магнитогорске снова готовятся к пикету

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-02T19:33:28+03:00

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В субботу, 7 декабря, медики скорой помощи в Магнитогорске готовы выйти на пикет у памятника Первой палатке. Люди собираются протестовать против низких зарплат, сообщает «Верстов.Инфо».

Пикет планировали провести еще 17 ноября. Но в минздраве области пообещали увеличить надбавку за работу в ночную смену с 20% до 50%, а также ввести доплату в размере 100% при выезде одного специалиста вместо двух. Но на деле зарплата выросла примерно на тысячу. Люди считают это издевкой.

— Станция скорой помощи в Магнитогорске работает в штатном режиме. Вечером 6 декабря министерство здравоохранения приезжает в Магнитогорск. С утра 7 декабря начнется обход медицинских учреждений. Мы готовы к диалогу. Именно для этого в выходные и в будние дни мы знакомимся с медицинскими учреждениями по всей Челябинской области, — замечают в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU