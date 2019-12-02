В Челябинской области заканчивается кровь с отрицательным резус-фактором

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-02T20:01:01+03:00

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В последнее время больницы Челябинской области все чаще запрашивают кровь с отрицательным резус-фактором. Из-за этого ее запасы на станции переливания крови уже подходят к концу. Медики призывают жителей области помочь восполнить запасы.

— У нас достаточный запас крови разных групп с положительным резус-фактором. Не хватает только I группы. Поэтому введено временное ограничение по донациям для первичных доноров этих групп. Всех остальных мы приглашаем сдать кровь, — говорит главный трансфузиолог областного минздрава, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Наталья Кисняшкина.

Фото: пресс-служба ЧОСПК.

Напомним, донором может стать здоровый человек старше 18 лет, имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами отделений можно ознакомиться на сайте станции переливания.

Не забывайте, что кровь принимают только по паспорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU