«Единственная в мире»: в Курганской области детскую горку соорудили из старой пожарной машины
В сообществе «Типичный Курган» появился снимок необычной горки. В поселке Варгаши, где работает завод противопожарного оборудования, ее сделали из старой служебной машины.
— Сделана из старой канадской пожарной машины. Говорят, единственная в мире! — замечает автор.
Смелое заявление вызвало скепсис у читателей паблика.
— Откуда в Варгашах канадская пожарная машина?
— Причем единственная!
— Может, Варгаши воевали с Канадой? Это трофей? — потешаются жители Зауралья.
Но все они признают: неважно откуда, главное — креативно и детям нравится!
А вы какие необычные горки видели на своем веку?
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ИСТОЧНИК KP.RU