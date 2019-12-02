2019-12-02T20:40:59+03:00
Общество

«Единственная в мире»: в Курганской области детскую горку соорудили из старой пожарной машины

Умники смеются, а детям — нравится
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: "Типичный Курган".Фото: "Типичный Курган".
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В сообществе «Типичный Курган» появился снимок необычной горки. В поселке Варгаши, где работает завод противопожарного оборудования, ее сделали из старой служебной машины.

— Сделана из старой канадской пожарной машины. Говорят, единственная в мире! — замечает автор.

Смелое заявление вызвало скепсис у читателей паблика.

— Откуда в Варгашах канадская пожарная машина?

— Причем единственная!

— Может, Варгаши воевали с Канадой? Это трофей? — потешаются жители Зауралья.

Но все они признают: неважно откуда, главное — креативно и детям нравится!

А вы какие необычные горки видели на своем веку?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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