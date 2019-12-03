2019-12-03T06:24:48+03:00
Происшествия

В Челябинской области произошел серьезный пожар на Троицкой ГРЭС

На месте работают 82 сотрудника МЧС
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар начался в 7 утра.Пожар начался в 7 утра.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Сегодня утром, 3 декабря, на территории Троицкой ГРЭС вспыхнул пожар. На место стянулись подразделения МЧС. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь его, по предварительным данным, составила 110 кв.м.

— Установлено, что произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе №3 (КТЦ-3). Из цеха самостоятельно вышли восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Работы на месте продолжаются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Работы на месте продолжаются.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Сейчас в цехе работает газодымозащитная служба, горел вертикальный кабель-канал, было сильное задымление. К месту направлены дополнительные силы, в том числе из областного центра. Всего на месте работает 82 человека и 25 единиц техники.

ЧП не повлияло на подачу тепла и света жителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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