Жителей Челябинской области рассмешили узбекские суши

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-03T06:38:14+03:00

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Думаете, что суши — это японская еда, а пицца — итальянская? А в городе Миассе Челябинской области это узбекская кухня. Кафе с национальном колоритом предлагает отведать новые блюда.

— Узбекская пицца, узбекские суши/роллы… От души посмеялись! — пишут подписчики паблика «Инцидент Миасс» в ВК, где выложили рекламный банер службы доставки еды.

Конечно, готовить суши и пиццу могут и узбек, и русский — да кто угодно. Редкий ресторан в Челябинской области позволит себе поваров из Японии и Италии. Организаторы доставки, вероятно, хотели обратить внимание в своей рекламе, что у них есть и узбекская кухня, и европейский фаст-фуд, и все, что пожелаете. А клиентов рассмешил контраст заморских блюд и баннера, оформленного с национальным колоритом.

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ИСТОЧНИК KP.RU