«Могут уволить»: у парня из детдома, работающего кондуктором в Магнитогорске, украли терминал

СЕГОДНЯ 06:59 2019-12-03T06:59:32+03:00

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Эта история началась с поста в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Верните, пожалуйста, терминал кондуктора. А то меня могут лишить премии на сто процентов или уволить с работы, — написал в соцсети Евгений Неделько.

Стоимость терминала — 29,5 тыс. руб. Вряд ли те, кто украл его, смогут как-то использовать. Так что, вероятнее всего, это сделали обыкновенные хулиганы.

Горожане, знакомые с парнем, обратили внимание, что он рос в детском доме. В этой жизни ему пришлось нелегко, а она преподносит все новые трудности.

— Мама Жени крепко пила и ее лишили родительских прав. После учебы Женя пришел к нам работать кондуктором. Он очень добрый, порядочный и хороший парень, — рассказывает коллега Евгения Светлана Койнова. — Когда государство обеспечило его жильем, вернулась мама. Женя не отвернулся от нее, не выгнал!

Он всячески боролся с ее плохими привычками (сам не пьет). А когда маму парализовало, всю заботу о ней взял на себя. Кому приходилось ухаживать за лежачим больным, тот поймет! Пару месяцев назад Женя похоронил свою маму. А сейчас вот такая нехорошая история приключилась с терминалом.

Рассказ женщины тронул пользователей соцсети и они решили собрать деньги на новый терминал для Жени. Однако, этого делать не пришлось. Работодатель принял решение не лишать парня премии и не высчитывать за пропавшее оборудование.

Но подписчики паблика все равно решили помочь парню, ведь на нем висят банковские долги его матери. Скорее всего, помощь тут нужна не финансовая, а юридическая. Между тем, уже активизировались мошенники, которые наживаются на чужом горе. Они рассылают подписчикам магнитогорского паблика номер карты якобы для сбора денег Евгению.

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ИСТОЧНИК KP.RU