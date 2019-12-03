Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе под Челябинском

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-03T07:50:56+03:00

Водитель иномарки выехал на «встречку». Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Они скончались на месте

Изменить размер текста: A A

В Сосновском районе, на дороге Вахрушево-Долгодеревенское, столкнулись Renault Sandero и LADA Granta. По предварительным данным, 62-летний водитель иномарки выехал на «встречку» на изгибе дороги, где и врезался в другое авто.

За рулем отечественной машины был 58-летний житель области. Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

— Установлено, что водитель Renault Sandero житель Екатеринбурга. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 13 раз — нарушал скоростной режим, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Виновник аварии 13 раз привлекался за нарушение ПДД.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU