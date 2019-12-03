Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе под Челябинском
В Сосновском районе, на дороге Вахрушево-Долгодеревенское, столкнулись Renault Sandero и LADA Granta. По предварительным данным, 62-летний водитель иномарки выехал на «встречку» на изгибе дороги, где и врезался в другое авто.
За рулем отечественной машины был 58-летний житель области. Оба водителя от полученных травм скончались на месте.
— Установлено, что водитель Renault Sandero житель Екатеринбурга. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 13 раз — нарушал скоростной режим, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Виновник аварии 13 раз привлекался за нарушение ПДД.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU