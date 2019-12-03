В Челябинской области обнаружили частичку мощей Николая Чудотворца

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-03T08:51:21+03:00

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В Свято-Никольском храме Верхнеуральского района найдена святыня. В неприметном ящике, что стоял в кладовой вместе с иконами, обнаружили частички воска. В них просматривались микроскопические остатки мощей, сообщает сайт Медиазавод.

Благочинный Верхнеуральского округа, священник Алексей Зотов поведал о находке:

— В архивных писаниях говорится, что в нашем храме был серебряный круглый оклад и в нем частичка мощей Николая Чудотворца. Что-то похожее на частичку есть в остатках воска. Я показал это Владыке Григорию. Он сказал, что нельзя утверждать точно, но находку стоит хранить на престоле вместе с другой частичкой Николая Чудотворца. Ее нам недавно пожертвовали.

Накануне находки историк Василий Ашитков решил навести порядок в комнатке храма. Попросил на это благословение отца Алексея. Так он обнаружил святыню. Представители церкви утверждают, что ящик — это, скорее всего, рака, то есть ковчег с мощами святых, который обычно изготавливают в форме гроба. Так исследователь впервые за много лет открыл раку.

Добавим, что в Свято-Никольском храме уже несколько лет идет ремонт. Предполагаемые мощи Николая Чудотворца — не единственная находка за это время. Недавно там же обнаружили загадочный гроб на точеных ножках. Считается, что возможно в нем был погребен купец, который помогал строить этот храм. Однако доподлинно установить, кому принадлежат останки, не удалось.

— Мы предполагаем, что это захоронение еще 19 века, ему более 80 лет. Это был не простой человек. Возможно, один из строителей собора. У нас есть купец Николай Рыков, на деньги которого строился храм, были же еще подрядчики, которые давали рабочих. Мы думаем, что это был кто-то из них, — поведал историю захоронения настоятель храма иерей Сергей Баклицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU