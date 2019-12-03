В Челябинской области назначен новый министр имущества
Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку министра имущества Челябинской области Алексея Бобракова. Он теперь займет должность начальника подведомственного учреждения — Областного центра технической инвентаризации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Руководителем министерства вместо него стал Александр Богашов. Он приехал из Москвы. Ранее был директором департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы Минэнерго России. А до этого работал в Росимуществе.
Несмотря на молодой возраст, 30 лет, Богашов считается одним из самых сильных и перспективных менеджеров страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU