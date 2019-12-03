2019-12-03T09:57:24+03:00
Происшествия

В Челябинске легковушка сбила девочку, перебегавшую дорогу

Школьницу увезли в больницу с переломом
Валентина ВАГАНОВА
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На помощь девочке пришли медики скорой помощи.На помощь девочке пришли медики скорой помощи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска вечером 2 декабря. У дома №49 по улице Новороссийская Toyota Corolla сбила восьмиклассницу.

— Школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Ее увезли в больницу с открытым перелом ноги, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В этот же день в ДТП пострадал еще один ребенок. В Тракторозаводском районе столкнулись «Волга» и Citroen. Трехлетняя девочка сидела в иномарке, она получила ушибы и ссадины. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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